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Economie· 1 min citire
Lovitură dură pentru crescătorii de ovine! Fermele sunt în pragul falimentului după ce exporturile au fost blocate
Publicat9 iul. 2026, 09:57
Sursărealitatea.net
Lovitură grea pentru crescătorii de ovine din România. Fermierii din județul Vaslui trag un semnal de alarmă și spun că restricțiile impuse asupra exporturilor și mișcării animalelor le pot afecta grav activitatea. Aceștia susțin că, dacă situația nu va fi rezolvată rapid, multe ferme riscă să nu mai poată supraviețui, potrivit Realitatea PLUS.
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