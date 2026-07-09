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Sechestru pe averea lui Raed Arafat. Procurorii îi verifică bunurile și conturile în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie

Raed Arafat, șeful DSU

Raed Arafat, șeful DSU

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat9 iul. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS

Procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile lui Raed Arafat în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter pentru care nu ar fi fost plătită TVA, potrivit Realitatea PLUS.

Măsura sechestrului este o procedură prin care procurorii încearcă să se asigure că, în cazul în care vinovăția persoanelor cercetate va fi dovedită la finalul procesului, statul român va putea recupera prejudiciul stabilit în dosar.

Prejudiciul ar fi de peste 4 milioane de lei, iar sechestrul pus pe conturi și bunuri vizează această sumă. Măsura îi privește pe cei puși sub acuzare în dosar, printre care se află și Raed Arafat. În fața acuzațiilor, șeful DSU a susținut că a fost introdus artificial în dosar și că scopul ar fi denigrarea sa.

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