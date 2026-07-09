SMS-ul care te sperie cu o amendă falsă de circulație. Noua fraudă care imită Ghișeul.ro și îți poate goli contul

Publicat 9 iul. 2026, 13:46 Sursă Realitatea.net

Un mesaj primit pe telefon îi anunță pe oameni că ar avea o amendă de circulație restantă și că trebuie să o plătească rapid. Totul pare oficial, pentru că este folosit numele Ghișeul.ro, iar suma cerută nu este foarte mare, astfel încât să nu pară din start imposibilă. Tocmai pe această reacție se bazează o nouă tentativă de fraudă semnalată în România.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre frauda ghiseul.ro