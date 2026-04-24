România rămâne în urmă la infrastructură: doar 131 km de autostradă inaugurați și zeci de mii de kilometri de drumuri degradate

România continuă să se confrunte cu probleme majore în ceea ce privește infrastructura rutieră, în ciuda unor progrese punctuale. Potrivit datelor Institutul Național de Statistică, rețeaua de drumuri din țară depășește 87.000 de kilometri, însă calitatea acesteia lasă mult de dorit.

Aproape jumătate din rețeaua rutieră nu este modernizată, iar aproximativ 21.000 de kilometri sunt încă drumuri pietruite sau chiar de pământ. Probleme apar și în cazul drumurilor asfaltate: circa 27% dintre acestea sunt considerate uzate.

Din totalul rețelei, doar aproximativ 20% reprezintă drumuri naționale, adică puțin peste 18.000 de kilometri, în timp ce restul de aproape 80% sunt drumuri județene și comunale, unde condițiile de circulație sunt adesea precare.

În ceea ce privește infrastructura de mare viteză, în 2025 au fost inaugurați doar 131 de kilometri de autostradă. Specialiștii atrag atenția că, dacă termenele din contracte ar fi fost respectate, România ar fi putut avea mult mai multe tronsoane finalizate și deschise circulației.

Situația reflectă întârzieri cronice în dezvoltarea infrastructurii și nevoia urgentă de investiții și management mai eficient pentru a aduce rețeaua rutieră la standarde europene.