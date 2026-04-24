Trump amenință Spania, dar nu o poate da afară din NATO. Ce spune tratatul Alianței
Donald Trump
Nemulțumirile administrației americane față de Spania și alți aliați NATO au ieșit la iveală după apariția în presă a unui e-mail intern al Pentagonului, în care sunt analizate posibile măsuri împotriva statelor care au refuzat să ofere sprijin militar în contextul tensiunilor cu Iranul.
Printre opțiunile discutate s-ar fi aflat inclusiv suspendarea statutului de membru NATO al Spaniei sau reducerea sprijinului american în alte dosare sensibile. Reacția președintelui Donald Trump nu a întârziat, acesta criticând dur poziția Madridului.
Totuși, în practică, un astfel de scenariu este imposibil de aplicat. Tratatul NATO nu prevede nicio procedură prin care un stat membru să poată fi exclus din Alianță.
Singura cale legală de ieșire din NATO este retragerea voluntară, conform Articolului 13, care permite unui stat să părăsească organizația după un preaviz de un an.
În plus, deciziile majore din cadrul NATO sunt luate prin consens, ceea ce înseamnă că toate statele membre trebuie să fie de acord, chiar și în situații de tensiune sau încălcări ale principiilor Alianței.
Astfel, în ciuda presiunilor politice, Statele Unite nu pot elimina unilateral un aliat din NATO.
