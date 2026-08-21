Burnete: Liderii fostei coaliții de guvernare vor discuta cu președintele pe tema Legii salarizării săptămâna viitoare

Liderii fostei coaliții de guvernare vor avea, săptămâna viitoare, o nouă întâlnire cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta proiectul Legii salarizării, a declarat, joi, consilierul prezidențial Radu Burnete, după consultările de la Palatul Cotroceni pe această temă.
Radu Burnete a precizat că liderii partidelor au primit o nouă versiune a proiectului, despre care susține că respectă, în principiu, obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și constrângerile bugetare.
''Statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifează și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani. Unde suntem în clipa de față? Astăzi liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește, în principiu, toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem, fiindcă nu suntem într-o perioadă fericită din punct de vedere bugetar. În următoarele zile, partidele vor fi rugate să analizeze (...). Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, probabil în weekend, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect'', a afirmat consilierul prezidențial.
El a precizat că, în ultima săptămână, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor au făcut mai multe calcule și evaluări pentru a răspunde solicitărilor venite din partea sindicatelor, partidelor și reprezentanților diferitelor familii ocupaționale.
Potrivit lui Burnete, proiectul Legii salarizării are un impact financiar de aproape 170 de miliarde de lei anual și vizează peste un milion de persoane.
La rândul său, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că au fost reevaluate datele privind sectoarele Educație și Sănătate, ''astfel încât partidele să aibă o decizie informată și în același timp fundamentată pe realitățile din toate aceste sectoare''.
El a reiterat că Legea salarizării reprezintă un jalon în cadrul PNRR, însă Comisia Europeană nu stabilește bugetul aferent actului normativ, ci a formulat observații cu privire la limita anvelopei salariale.
''Ce depășește 8 (miliarde de euro - n.r.) trebuie justificat inclusiv cu măsuri compensatorii și este un lucru foarte important că a menționat (Comisia - n.r.) inclusiv faptul că, dacă ar fi să ne uităm la suma pe care noi am vehiculat-o de 12, e evident că nu se pune problema din perspectiva dumnealor să depășești acea sumă (...). O creștere peste 12 miliarde a fost descurajată de către Comisie'', a arătat Pîslaru.
Întrebat dacă depășirea de către România a pragului de 12 miliarde de euro ar putea duce la retrogradarea țării la categoria ''junk'' de către agențiile de rating, ministrul a răspuns: ''Dacă depășești aceste valori, intrăm într-o zonă de risc''.