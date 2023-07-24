Advertising
Sport· 2 min citire
David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia
David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial din Japonia
David Popovici va evolua şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate pe 26 iulie
Citește și
- 16:54Argint pentru România la Cupa Mondială de canotaj de la Lucerna
- 14:01David Popovici luptă pentru a treia medalie la Roma
- 09:21Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care a marcat în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială
- 22:33David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News